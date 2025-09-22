ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester Capelle ziet jongeren vaker naar wapens grijpen

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 9:20
anp220925065 1
CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Jongeren grijpen steeds vaker naar wapens zoals messen, maar ook vuurwapens, zei burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel maandagochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Daardoor lijkt het geweld dat plaatsvindt ook heftiger te worden", aldus de burgemeester. De politie heeft zondag een 15-jarige jongen doodgeschoten die verdacht werd van het stelen van een fatbike.
Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens de politie had de verdachte een vuurwapen en was hij vaak gewaarschuwd. De rijksrecherche doet onderzoek naar de zaak. Manusama noemt het belangrijk dat mensen niet gaan speculeren en dat de uitkomsten van het onderzoek worden afgewacht.
Op NPO Radio 1 gaat de burgemeester wel in op de "jongerenproblematiek" in zijn gemeente. Hij zegt dat Capelle aan den IJssel daar druk mee bezig is. "We begrenzen en straffen ook daar waar dat nodig is." Hij zegt dat de ernstigste overlast inmiddels is afgenomen. "Maar of je het altijd kunt voorkomen, weet ik niet."
'Impact incident groot'
De jongen kwam uit Gouda, Manusama zegt daarom ook met de burgemeester van die stad gesproken te hebben. "Ook daar is de impact van het incident groot."
Manusama was lid van de gemeenteraad namens de VVD tussen 1990 en 2002 in Krimpen aan den IJssel. In 2024 werd hij burgemeester in het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel.
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Trump verliest misschien zijn race tegen de klok

ANP-532160190

Twee tekenen dat je te veel geeft in een relatie en te weinig terugkrijgt

anp210925124 1

Netanyahu tegen westerse leiders: er komt geen Palestijnse staat

generated-image (24)

Stille pandemie: meer ziekenhuisopnamen, amputaties en overlijdens

Loading