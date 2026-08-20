Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

Zes jaar na hun triomfantelijke vertrek naar Californië verhuist het hertogelijk paar deze maand terug naar Engeland. Officieel gaat het om de school van de kinderen. Feitelijk is er in Hollywood weinig meer om te blijven voor.

De verhuizing is nog niet officieel bevestigd, maar de contouren staan vast: een woning buiten Londen die niet tot het koninklijk bezit hoort, twee kinderen die in september op een Britse school beginnen, en een koning die pas afgelopen zondag werd ingelicht. Werkende leden van het koningshuis worden Harry (41) en Meghan (45) niet opnieuw. De villa in Montecito en een huis in Portugal houden ze aan — het vluchtluik blijft op een kier.

Van megadeal naar restwaarde

Wie de balans opmaakt van het Amerikaanse avontuur, ziet vooral een lange rij aflopende contracten. De Spotify-deal van naar verluidt twintig miljoen dollar leverde precies één podcastserie van twaalf afleveringen op, plus een kerstspecial. In juni 2023 gingen beide partijen "in onderling overleg" uiteen. Een Spotify-topman noemde het paar kort daarna publiekelijk "fucking grifters".

Eén podcastreeks, twintig miljoen dollar, en een scheldwoord als afscheidscadeau.

Bij Netflix ging het aanvankelijk beter. De exclusieve overeenkomst uit 2020, in de wandelgangen op honderd miljoen dollar geschat, bracht een goedbekeken zesdelige eigen docuserie voort. Maar de animatieserie Pearl werd geschrapt, de romanverfilming kwam er nooit, en poloserie Polo haalde de Netflix-top tien niet en blijft steken op een publieksscore van 25 procent. With Love, Meghan eindigde in het tweede seizoen op plek 1.124 van de best bekeken Netflix-titels. Een derde reeks komt er niet; wat rest zijn losse seizoensspecials. Het exclusieve contract is vorig jaar augustus vervangen door een aanmerkelijk goedkoper first-look-contract.

Jam, thee en een tegenvaller

Het merk dat het allemaal moest dragen, begon in maart 2024 als American Riviera Orchard, sneuvelde op het merkenrecht en heette in februari 2025 opeens As Ever. De eerste jams, honing en theeën gingen in april 2025 binnen een uur over de digitale toonbank. Sindsdien is het stiller geworden — en dit voorjaar trok Netflix zich als mede-eigenaar terug.

De cijfers waren nooit het probleem. Het probleem is dat ze er nu zijn.

Verslagen door kattenvideo's

De genadeslag kwam op 7 augustus. Documentaire Cookie Queens, over koekjesverkopende scouts en met Meghan als uitvoerend producent, opende in 446 zalen en haalde circa 350.000 dollar. In dezelfde week trok CatVideoFest 2026 — zeventig minuten kattenfilmpjes van internetgebruikers — 568.414 dollar uit 255 zalen. De compilatie eindigde vijf plaatsen hoger.

Wat het paar in 2020 meenam naar Californië was aandacht. Wat het nodig had waren betalende klanten. Dat bleken twee verschillende dingen. De terugtocht naar de Cotswolds is dan ook geen verzoening en geen comeback, maar iets veel gewoners: de plek waar het inkomen zit is nog altijd de achternaam.

Kort: de erfenis van zes jaar Amerika

Memoires Spare verkocht wereldwijd meer dan zes miljoen exemplaren en werd het snelst verkopende non-fictieboek ooit. Het kinderboek The Bench haalde de Amerikaanse bestsellerlijst, maar werd in Britse kritieken afgebrand. Initiatief 40x40, gelanceerd bij Meghans veertigste verjaardag, verdween geruisloos. Een uitnodiging voor het Met Gala kwam er dit jaar niet.

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