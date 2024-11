Australië wil jongeren onder de 16 weren van sociale media

CANBERRA (ANP) - De Australische regering wil kinderen onder de 16 jaar gaan weren van sociale media. "Ik heb duizenden ouders, grootouders, tantes en ooms gesproken die zich net als ik grote zorgen maken over de veiligheid van onze kinderen online", zei premier Anthony Albanese volgens omroep ABC. Hij noemde sociale media schadelijk voor de mentale gezondheid van jongeren.

De regering maakte in september al duidelijk dat ze kinderen wil weren van sites als Instagram, TikTok en Facebook, maar toen was nog geen leeftijdsgrens bekend. De premier maakte donderdag meer details bekend over de plannen. Hij zei dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die al op sociale media zitten, ook niet als ze daar toestemming van hun ouders voor hebben.

De regering wil dat techbedrijven het verbod gaan uitvoeren, schrijft de krant The Sydney Morning Herald. Dat betekent dat kinderen en hun ouders zelf niet worden bestraft als ze de maatregelen omzeilen. Jongeren worden niet meteen verbannen van sociale media. Het parlement moet de maatregelen nog goedkeuren. Ze worden vervolgens pas na een jaar van kracht, zei de premier.

Albanese beloofde ook dat het verbod na invoering nog wordt geëvalueerd. "We gaan hiermee internationaal aan kop en we willen er zeker van zijn dat we het goed doen."