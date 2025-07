Topvrouw Linda Yaccarino van X kondigt vertrek aan

SAN FRANCISCO (ANP) - Topvrouw Linda Yaccarino van socialemediabedrijf X heeft haar vertrek aangekondigd. "Na twee ongelooflijke jaren heb ik besloten om af te treden", liet ze weten in een post op het platform, zonder een reden te geven voor haar stap.

Yaccarino werd in 2023 aangesteld door eigenaar Elon Musk. Zelf zegt ze positief terug te kijken op haar tijd bij het bedrijf. "Toen @elonmusk en ik voor het eerst spraken over zijn visie voor X, wist ik dat het de kans van mijn leven zou zijn om de buitengewone missie van dit bedrijf uit te voeren."

De 61-jarige zakenvrouw zegt Musk ook "ontzettend dankbaar" te zijn voor het vertrouwen dat hij in haar gaf, onder meer om het bedrijf er weer bovenop te helpen. Musk benoemde haar nadat hij het platform, toen bekend als Twitter, had overgenomen in 2022 en daar eerst zelf de leiding nam en massaontslagen doorvoerde.

Voor haar komst naar X werkte Yaccarino voor mediaconcern NBCUniversal. Daar was ze de hoogste leidinggevende voor advertenties.