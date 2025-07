Californië aangeklaagd om deelname transgenders aan schoolsporten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering heeft Californië aangeklaagd omdat trans personen in die staat mogen meedoen aan sportwedstrijden op scholen. President Donald Trump wil dat trans personen worden geweerd van sporten voor meisjes, maar Californië weigert dat beleid uit te voeren.

Volgens minister van Justitie Pam Bondi gaat de deelname van trans personen in tegen de discriminatiewet, omdat trans personen een fysiek voordeel zouden hebben vergeleken met mensen die als vrouw zijn geboren. "Dit ministerie zal de strijd voortzetten om gelijke kansen voor vrouwen en meisjes in de sport te beschermen", aldus Bondi. Tegenstanders van Trumps beleid stellen dat het juist discriminerend is om trans personen uit te sluiten.

Sinds 2013 mogen scholieren en studenten in Californië meedoen aan sportwedstrijden van het gender waarmee ze zich identificeren.

Trump heeft sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn al meerdere maatregelen genomen om de rechten van transgenders te beperken.