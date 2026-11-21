MOSKOU (ANP/RTR) - De topvrouw van de Russische webshop Wildberries is afgetreden, melden Russische media zaterdag. De aankondiging volgt nadat topvrouw Tatyana Kim afgelopen maandag op de Russische sanctielijst van de Europese Unie werd gezet.

Wildberries is de grootste webwinkel van Rusland. Het bedrijf heeft Alexei Kulikov benoemd tot zijn nieuwe topbestuurder, melden de Russische persbureaus TASS en RIA op basis van een register van bedrijfsdocumenten.

Kim krijgt in de EU te maken met een bevriezing van haar tegoeden, een inreisverbod en een transactieverbod. De EU liet weten haar op de sanctielijst te hebben gezet omdat Wildberries "een van de grootste belastingbetalers" in Rusland is en "fungeert als een toeleveringsnetwerk voor het Russische leger door de verkoop van militaire goederen en goederen voor tweeledig gebruik te faciliteren". Wildberries en het Kremlin stellen dat het bedrijf het Russische leger niet bevoorraadt.

Magazijnen van Wildberries zijn de afgelopen tijd meerdere keren aangevallen door Oekraïne.