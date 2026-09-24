Topvrouw TenneT wil in Europa meer aandacht voor weerbaarheid

DEN HAAG (ANP) - Na twee oorlogen die de afgelopen jaren hebben geleid tot minder energie voor Europa, is er nog steeds niet genoeg aandacht voor de weerbaarheid van het energiesysteem. Dat heeft topvrouw Manon van Beek van hoogspanningsnetbeheerder TenneT donderdag gezegd tijdens een symposium van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over het Europese energiesysteem.

Als Europa op energiegebied weerbaarder wordt, kunnen we sneller handelen als bijvoorbeeld het energienet wordt gesaboteerd, aldus de topvrouw. Daarvoor moet Europa wel meer onderling samenwerken en informatie met elkaar delen.

Weerbaarheid gaat volgens haar ook over meer onafhankelijkheid. Door de oorlog in Oekraïne importeert de EU minder Russisch gas en is Europa afhankelijker van andere landen, maar door de oorlog in het Midden-Oosten worden nu veel minder brandstoffen door de Straat van Hormuz vervoerd. Dat heeft geleid tot hogere energie- en brandstofprijzen in onder andere Nederland.