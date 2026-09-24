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Le Pen: binnen NAVO-verdediging blijven tot einde Oekraïne-oorlog

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 19:46
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PARIJS (ANP) - De radicaalrechtse presidentskandidaat Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze nog dat in haar eerste vijf jaar als president te willen regelen.
"Zolang er een oorlog woedt op Europa's stoep, is het niet het moment om daartoe actie te ondernemen", zei Le Pen donderdag tegen nieuwsplatform Politico. "Maar ik blijf natuurlijk van zins om dat te doen."
Le Pen ligt volgens opiniepeilers ver voor op andere kandidaten om president Emmanuel Macron in mei op te volgen. Eerdere campagnes van de Rassemblement National-leider liepen uiteindelijk wel meermaals stuk op een monsterverbond van uiteenlopende politieke tegenstanders. Maar de kansrijke uitgangspositie van de NAVO-critica maakt andere NAVO-landen bezorgd.
Politieke tegenstanders betichten de RN al lange tijd van heulen met Rusland. Le Pen probeert dat van zich af te schudden en spreekt zich scherper uit over Moskou.
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