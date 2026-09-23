Tot vier jaar cel geëist tegen Drentenaren voor oplichten Amazon

ASSEN (ANP) - Drie Drentse mannen hebben gevangenisstraffen tot vier jaar tegen zich horen eisen voor oplichting van Amazon. Het OM heeft de drie onder meer oplichting en verduistering ten laste gelegd. Ook wordt hen onder andere witwassen en deelname aan een criminele organisatie verweten. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze Amazon voor miljoenen euro's opgelicht.

De officier van justitie eiste tegen de hoofdverdachte, een 30-jarige man uit Hoogeveen, vier jaar gevangenisstraf. De twee medeverdachten moeten respectievelijk 30 en 28 maanden de cel in als het aan justitie ligt.

Volgens de officier van justitie deden de verdachten alsof ze goederen retour zouden sturen, maar gebeurde dat niet. De retouren werden gevuld met goedkope spullen, om het gewicht van de oorspronkelijke doos te benaderen. "Zo betaalden de verdachten niet voor onder meer telefoons, geheugenkaarten en LEGO. De schade voor Amazon liep daarbij uiteindelijk in de miljoenen."

Amazon vraagt in deze strafzaak om een schadevergoeding van omgerekend ruim 2 miljoen euro.