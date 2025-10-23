TotalEnergies deed misleidende klimaatclaims, oordeelt rechter

PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern TotalEnergies heeft consumenten misleid door het doen van bepaalde klimaatbeloften. Dat heeft de rechter in Frankrijk donderdag geoordeeld in een zaak die was aangespannen door milieuorganisaties.

Centraal in de zaak stonden advertenties die het bedrijf kort na de naamsverandering van Total in TotalEnergies in 2021 deelde. De rechter heeft het bedrijf opgedragen het verspreiden van "misleidende communicatie" te staken.

TotalEnergies heeft onder meer de ambitie uitgesproken tegen 2050 CO2-neutraal te willen zijn. Daarmee liet het bedrijf consumenten geloven dat het zich hield aan het Klimaatakkoord van Parijs, dat oproept tot een onmiddellijke vermindering van de productie van fossiele brandstoffen. Pndertussen bleef TotalEnergies de productie van en investeringen in olie en gas verhogen.