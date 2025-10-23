Van der Plas: extraparlementair kabinet-Schoof werkte niet

DEN HAAG (ANP) - Het idee van een extraparlementair kabinet heeft niet geholpen om het kabinet-Schoof te laten functioneren, vindt BBB-leider Caroline van der Plas. In Trouw blikt ze terug: "Dat was een van de oorzaken dat het niet werkte."

In de moeizame formatieperiode na de vorige verkiezingen kwam het extraparlementaire kabinet op tafel, een formule om het NSC van Pieter Omtzigt aan tafel te houden. De bedoeling was dat de fracties een beknopt hoofdlijnenakkoord zouden sluiten, dat de fractievoorzitters in de Tweede Kamer zouden blijven en dat de helft van de bewindspersonen "van buiten" zou komen.

"Wij wilden geen dichtgetimmerde coalitie met kadaverdiscipline, waarin je alleen maar ja en nee knikt omdat je het zo hebt afgesproken", aldus Van der Plas. "Maar uiteindelijk interpreteerde iedereen dat extraparlementaire anders. Volgens mij heeft niemand ooit echt begrepen wat het precies was."