Weer lid sadistische onlinegroep aangehouden

HOOFDDORP (ANP) - De politie heeft op 14 oktober een 22-jarige man uit Hoofddorp aangehouden die lid zou zijn van een gewelddadige onlinegroepering. Hij zou jongeren hebben gechanteerd met naaktbeelden om ze te dwingen zijn onlinegebruikersnaam met een mes in hun benen en borsten te kerven. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt.

De man zou lid zijn van the Com, dat staat voor the community (de gemeenschap), specifiek de 764-groepering, volgens het OM. Binnen deze groepen worden extreem gewelddadige video's gedeeld. Ook sporen de vaak jonge daders anderen aan om zichzelf of anderen te verwonden.

Woensdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar deze groepen. Een 25-jarige man uit Eindhoven verschijnt dinsdag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht een leidinggevende rol te hebben in de chatgroepen en lidmaatschap van de terroristische organisatie No Lives Matter.