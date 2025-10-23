ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weer lid sadistische onlinegroep aangehouden

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 12:45
anp231025139 1
HOOFDDORP (ANP) - De politie heeft op 14 oktober een 22-jarige man uit Hoofddorp aangehouden die lid zou zijn van een gewelddadige onlinegroepering. Hij zou jongeren hebben gechanteerd met naaktbeelden om ze te dwingen zijn onlinegebruikersnaam met een mes in hun benen en borsten te kerven. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt.
De man zou lid zijn van the Com, dat staat voor the community (de gemeenschap), specifiek de 764-groepering, volgens het OM. Binnen deze groepen worden extreem gewelddadige video's gedeeld. Ook sporen de vaak jonge daders anderen aan om zichzelf of anderen te verwonden.
Woensdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar deze groepen. Een 25-jarige man uit Eindhoven verschijnt dinsdag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht een leidinggevende rol te hebben in de chatgroepen en lidmaatschap van de terroristische organisatie No Lives Matter.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

ANP-508621813

Opvallende ontdekking: coronavaccin maakt immuuntherapie tegen kanker veel effectiever

ANP-539411457

Ijskoude sfeer achter de schermen van Vandaag Inside: "We praten helemaal niet meer"

ANP-431542327

Dit is waarom Marco Borsato's familie volgende week afwezig is bij de rechtszaak

ANP-445071332

Desinfecterende handgels worden mogelijk verboden wegens 'kankerverwekkend'

107199237_m

In een paar minuten in slaap vallen? Deze militaire truc belooft veel, maar de wetenschap tempert de verwachtingen

Loading