TotalEnergies verdacht van dood door schuld in Mozambique

NANTERRE (ANP) - Justitie in Frankrijk heeft een rechter gevraagd een onderzoek te openen naar TotalEnergies in Mozambique. In het Afrikaanse land vond in 2021 een dodelijke aanval plaats in de havenstad Palma, in de buurt van een groot gasproject van TotalEnergies. Het Franse olie- en gasconcern wordt ervan beschuldigd personeel onvoldoende te hebben beschermd tegen de aanval.

Vorig jaar werd al bekend dat openbaar aanklagers een voorlopig onderzoek naar TotalEnergies waren begonnen. Dat kwam er na klachten van nabestaanden van slachtoffers en overlevenden van de aanval. TotalEnergies wordt verdacht van dood door schuld.

De aanval op Palma door een aan Islamitische Staat gelieerde groep begon op 24 maart 2021. Het geweld duurde meerdere dagen en kostte honderden mensen het leven, onder wie onderaannemers voor het gasproject.

TotalEnergies zei in eerdere verklaringen de beschuldigingen af te wijzen.