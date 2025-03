Starmer vertelt Oekraïnecoalitie: Poetin wil bestand vertragen

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft de onlinevergadering van de 'coalitie van bereidwillige landen' afgetrapt met een waarschuwing. Hij denkt dat de Russische president Vladimir Poetin de totstandkoming van een staakt-het-vuren in Oekraïne expres probeert te vertragen. Dus spoorde Starmer de bondgenoten van Kyiv aan om de druk op Poetin op te voeren.

"We hebben veel te bespreken", begon Starmer het overleg waarvan alleen de eerste twee minuten gefilmd mochten worden. "Er is veel gebeurd sinds we de laatste keer samenkwamen, twee weken geleden in Londen." De Britse premier doelt dan vooral op het Amerikaanse voorstel voor een bestand, waar Oekraïne afgelopen dinsdag mee instemde.

Poetin reageerde voorzichtig positief op dat voorstel, maar zei ook dat er nog veel werk moet gebeuren voor het daadwerkelijk tot een staakt-het-vuren kan komen. Starmer denkt dat Poetin het voorstel niet serieus neemt en tijd probeert te winnen. "Als hij echt vrede wil, is het heel simpel: hij moet stoppen met de barbaarse aanvallen op Oekraïne en het staakt-het-vuren aanvaarden."