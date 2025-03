Shorttracksters stellen teleur met brons op aflossing

BEIJING (ANP) - De Nederlandse shorttracksters hebben op de WK in Beijing het brons gepakt op de aflossing. Xandra en Michelle Velzeboer, Zoë Deltrap en Diede van Oorschot zagen Canada naar het goud rijden. De Poolse vrouwen verrasten met zilver. Nederland was regerend wereldkampioen en is de olympisch kampioen van 2022.

Vorig jaar werd de titel in Rotterdam behaald met de zussen Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof. Op de Spelen was Suzanne Schulting er nog bij, die dit seizoen koos voor de langebaan.

De Oranje-vrouwen hadden zich op het nippertje voor de finale geplaatst na onder meer een matige aflossing van Van Oorschot op Deltrap. Xandra Velzeboer voorkwam uitschakeling door haar schaats een honderdste eerder over de finish te drukken dan haar Koreaanse tegenstandster.

Het betekende het derde brons voor Nederland dit WK. Eerder werd Jens van 't Wout derde op de 500 meter, Xandra Velzeboer pakte het brons op de 1000 meter.