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Toyota verhoogt winstverwachting door sterke vraag naar hybrides

Economie
door anp
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TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse autoconcern Toyota heeft zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar verhoogd, ondanks felle concurrentie van Chinese rivalen. De autoproducent profiteert vooral van een sterke vraag naar zijn hybrides, een technologie waar Toyota al jarenlang mee vooroploopt.
Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld, profiteert ook van de zwakke yen. Auto's die de onderneming verkoopt in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Europa leveren meer op in de Japanse munteenheid.
Voor het lopende boekjaar, dat eindigt op 31 maart, verwacht het bedrijf een nettowinst van 3,57 biljoen yen (20,2 miljard euro). In augustus ging Toyota nog uit van 3,25 biljoen yen.
Volgens Toyota bleven de gevolgen van stijgende materiaalprijzen en productieverstoringen als gevolg van aardbevingen en overstromingen beperkt.
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