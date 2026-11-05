Massa ontslag KLM

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft de winst in het derde kwartaal opgevoerd, ondanks de sterk gestegen brandstofprijzen. Extra opbrengsten maakten de hogere kosten voor kerosine meer dan goed. Ook bij KLM steeg de winst hard, maar dat was voor de Nederlandse maatschappij niet genoeg om pijnlijke ingrepen te voorkomen. Zo kondigt KLM donderdag aan 5000

banen te schrappen en werk uit te besteden.

De omzet van heel Air France-KLM steeg in de maanden juli, augustus en september 7,6 procent tot 9,9 miljard euro. De opbrengsten stegen daarmee harder dan het aantal passagiers. De nettowinst kwam uit op 938 miljoen euro, tegenover 768 miljoen euro een jaar eerder.

De Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie kampte net als branchegenoten met hogere brandstofkosten door de Iranoorlog, maar de spanningen in het Midden-Oosten leverden ook voordelen op. Zo steeg de vraag naar vrachtvervoer door de lucht hard, nu de scheepvaart lijdt onder blokkades en aanvallen bij Hormuz. Daarnaast mijden veel zakenreizigers de grote luchthavens in de Golfregio, waardoor Air France-KLM profiteerde van een gestegen vraag naar directe vluchten naar Azië en Oost-Afrika.

Bestemmingennetwerk

Bij KLM steeg de aangepaste operationele winst 30 procent tot 458 miljoen euro, vooral dankzij lagere kosten voor het leasen van vliegtuigen. Sinds eind 2024 voert de Nederlandse poot van de luchtvaartcombinatie besparingsmaatregelen door om de winstgevendheid te verhogen. Die hielpen het afgelopen kwartaal weliswaar om de loonkosten onder controle te houden, maar dit is volgens Air France-KLM niet genoeg om de gewenste winstmarge van 8 procent te halen.

De nieuwe ingrepen die KLM aankondigt, moeten er onder andere voor zorgen dat het Europese bestemmingennetwerk winstgevender wordt. Naast het inkrimpen van het aantal medewerkers, faseert de maatschappij oudere vliegtuigen uit. Ook hoopt het bedrijf met vakbonden af te spreken dat de lonen maar beperkt stijgen, terwijl de productiviteit omhoog moet.

Air France-KLM-topman Ben Smith stelt dat eerdere kostenbesparingen "al aanzienlijke structurele verbeteringen hebben opgeleverd". Volgens hem maakt de luchtvaartmaatschappij nu "duidelijke keuzes om de concurrentiekracht te vergroten, terwijl investeringen mogelijk blijven in haar klantbelofte, vloot en de verbindingen die ze Nederland biedt".