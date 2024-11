Traditionele kruidnoot weer populairst door hoge cacaoprijs

DEN HAAG (ANP) - Door de snel gestegen cacaoprijs beleeft de traditionele kruidnoot een opleving. De versies met chocolade hadden eerdere jaren nog de overhand in de verkopen van Bolletje, maar nu wordt de 'normale variant' weer het best verkocht. "De traditionele kruidnoot is maar iets in prijs gestegen, die met chocolade met 10 tot 15 procent. Het is nu 55 procent traditioneel en 45 procent chocola, dat was andersom", zegt commercieel directeur Geert-Jan Zandbergen tegen het ANP.

"Nieuwe smaken slaan nog wel aan, zoals dit jaar de mokka en dulce de leche. Maar het 'gewone' chocoladesegment heeft het zwaar en dat zal ook volgend jaar wel zo blijven door de nog altijd hoge cacaoprijs", aldus Zandbergen. Cacao werd dit jaar duurder dan ooit door tegenvallende oogsten in Ghana en Ivoorkust.

"Daarom zijn we aan het nadenken wat we nog meer kunnen met de normale kruidnoot, bijvoorbeeld door een ander formaat verpakking", zegt de directeur. Ook hield Bolletje dit voorjaar een 'kruidnotenreferendum' of het snoepgoed al eerder in de winkels zou moeten komen. "Maar de meeste mensen vinden het een prima najaarslekkernij en dat vinden wij ook, dus dat bijzondere gevoel willen we vasthouden."

Luxe of goedkoop

Ook bij fabrikant Van Delft is de traditionele kruidnoot het populairst, al zijn de varianten met chocola daar nog wel aan een opmars bezig. Dat komt ook door nieuwe smaken als pistache-witte chocolade en framboos-cheesecake. "Mensen blijken toch redelijk fan van chocolade, de consumptie is nauwelijks veranderd. Hele grote verpakkingen doen het iets minder, de kleinere iets beter", zegt directeur Oscar de Lange van Van Delft, dat met de fabriek in Harderwijk ook veel huismerken bedient.

Volgens Van Delft en Bolletje gaan mensen mede door de inflatie of voor luxe of voor goedkoop. "Het middensegment laten ze een beetje liggen. Bij huismerken zien we een lichte groei", aldus De Lange. Dat bevestigt branchevereniging VBZ.

Oubollig imago

Taaitaaipoppen zijn al langere tijd minder gewild. "Ik denk dat deze last hebben van een oubollig imago. En waar kruidnoten voor een algemeen publiek zijn, is taaitaai echt alleen een kinderproduct", zegt De Lange.

Verkade heeft bij de verkoop van chocoladeletters nog niet veel last van de hogere cacaoprijs, ook omdat het de gestegen kosten deels pas later doorberekent. "Dit kan er uiteindelijk wel voor zorgen dat sommige consumenten overstappen op goedkopere alternatieven, zoals koekjes met een chocoladelaagje of andere traktaties", zegt een woordvoerster.