Transportbranche lijkt geen last te hebben van grenscontroles

DEN HAAG (ANP) - Vrachtwagenchauffeurs en andere transporteurs lijken geen last te hebben van de tijdelijke controles die vanaf maandag worden gehouden aan de grenzen met België en Duitsland. Het kabinet heeft die ingevoerd om migratie en mensensmokkel tegen te gaan.

Volgens evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek, hebben de controles nog niet tot files geleid. Een woordvoerder van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft nog geen meldingen ontvangen van chauffeurs over de controles. In aanloop naar de grenscontroles maakten beide koepelorganisaties zich hier zorgen over. Zo vreesden zij dat de kosten zouden oplopen als daardoor files ontstaan. Ook zou het onduidelijk zijn waar de controles worden gehouden en hoeveel dat er zijn.

De vakbond van marechaussees Marver meldde eerder dat de grenscontroles worden gedaan binnen de beperkte capaciteit van de Koninklijke Marechaussee en dat er hooguit vijftig extra mensen worden ingezet. Asielminister Marjolein Faber zei maandag dat de marechaussee langer op dezelfde plaats controles uitvoert.