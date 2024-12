Overleg over onderwijsbegroting maandagmiddag verder

DEN HAAG (ANP) - De coalitie en de christelijke oppositiepartijen praten maandagmiddag verder over de onderwijsbegroting, en manieren om bezuinigingen daarop te verzachten. Een definitief akkoord valt evenwel nog niet te verwachten, ook omdat PVV-leider Geert Wilders nog in Israël is voor een bezoek.

De partijen hadden maandagochtend een constructief gesprek, zei SGP-voorman Chris Stoffer. Hij heeft goede hoop dat dit een oplossing een stap dichterbij heeft gebracht. Stoffer was de enige fractievoorzitter die aanschoof, de overige partijen hadden veelal hun financieel specialist afgevaardigd.

De oppositiepartijen CDA, SGP, ChristenUnie en ook JA21 - dat maandagochtend verstek liet gaan - willen een streep zetten door honderden miljoenen aan bezuinigingen op het onderwijs. De coalitie lijkt daartoe bereid, mits dat geld dan elders kan worden bezuinigd. Daarover zijn de partijen nu in gesprek.