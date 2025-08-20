ECONOMIE
Treinkaartjes worden volgens NS niet duurder door cao-akkoord

Economie
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 10:49
anp200825086 1
UTRECHT (ANP) - Treinkaartjes worden niet duurder door het cao-akkoord dat NS woensdagochtend heeft bereikt met vakbonden. Dit zegt een woordvoerder van de spoorvervoerder.
NS en vakbonden hebben afgesproken dat de lonen per 1 maart 2025 met 4 procent omhooggaan. Per 1 maart 2026 komt daar nog eens 3 of 3,5 procent bij, afhankelijk van de functiegroep van een medewerker. De loonstijgingen houden volgens de woordvoerder geen direct verband met de prijs van treinkaartjes. "De prijs is gebonden aan strenge regels en afspraken met het ministerie", legt hij uit.
Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) zei vorige maand al dat de ticketprijs in 2026 6 tot 9 procent hoger zal zijn. In november wordt de definitieve prijs bekendgemaakt. De inflatie en de kosten die het bedrijf maakt voor het gebruik van het spoor bepalen volgens de NS-woordvoerder de prijs van een kaartje volgend jaar.
De woordvoerder weet nog niet waar NS de nieuwe cao precies van betaalt.
