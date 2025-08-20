RvS: kind in asielzaak moet makkelijker mening kunnen geven

DEN HAAG (ANP) - Het moet voor kinderen met begeleiding in asielprocedures eenvoudiger worden om hun mening te geven, stelt de Raad van State (RvS) in een uitspraak woensdag. Kinderen tussen de 12 en 15 jaar moeten worden geïnformeerd dat ze ook hun zegje kunnen doen in de zaak. Nu moeten ze daar zelf toestemming voor vragen aan minister David van Weel van Asiel en Migratie, terwijl ze vaak niet weten dat dit kan, volgens de raad.

Ook kinderen jonger dan 12 moeten de gelegenheid krijgen om hun mening te geven in de zaak, als ze daartoe in staat zijn, aldus de RvS. Nu kan de minister weigeren kinderen te laten spreken, maar hij moet dit wel goed onderbouwen. De raad vindt het argument van de minister dat het "niet zinvol is" om kinderen te horen die met hun ouders of andere begeleiding zijn, ontoereikend.

Het besluit van de Raad van State volgt op uitspraken in drie zaken waarin de ouders zijn gehoord, maar de kinderen niet zijn gewezen op hun recht om te spreken.