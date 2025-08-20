ECONOMIE
Heinen optimistisch over begrotingsonderhandelingen

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 10:41
anp200825084 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen van Financiën voorziet geen grote problemen voor de begrotingsonderhandelingen in het kabinet die woensdag beginnen. Volgens Heinen moeten een paar tegenvallers worden gedekt, maar gaat het niet om miljarden, zei hij bij de inloop van de eerste begrotingsraad.
Heinen zei dat vooral moet worden gekeken hoe middeninkomens kunnen worden geholpen. "Die worden vaak vergeten in Den Haag", aldus de VVD-minister. Richting de verkiezingen legt zijn partij de nadruk op het verbeteren van de koopkracht van middeninkomens.
Heinen wilde nog niet vooruitlopen op het eventuele verlengen van de verlaging van de accijnzen op benzine en diesel.
De minister herhaalde dat hij niet weer wil dat de onderhandelingen zo "chaotisch" verlopen als bij de voorjaarsnota. Ook krijgen de coalitieleiders een kleinere rol. Zij worden voornamelijk op de hoogte gehouden door de vicepremier van hun eigen partij, aldus Heinen.
Prins Maurits luidt scheepsbel, SAIL officieel van start

Treinkaartjes worden volgens NS niet duurder door cao-akkoord

