Vakbonden en ondernemingsraad uiten zorgen over tekorten politie

DEN HAAG (ANP) - De drie politievakbonden en de Centrale Ondernemingsraad uiten in een brief aan de Tweede Kamer hun zorgen over financiële tekorten bij de politie. De organisatie verwacht een tekort van tientallen miljoenen in 2026 dat oploopt tot 300 miljoen euro in 2030, maakte demissionair justitieminister David van Weel (VVD) donderdag bekend.

De opstellers van de brief willen niet dat de financiële problemen ten koste gaan van "de mensen die dagelijks onze veiligheid waarborgen", schrijven ze. "Zij verdienen erkenning en waardering, geen bezuinigingen die hun werkomstandigheden en vakmanschap nog verder onder druk zetten."

De initiatiefnemers willen daarom structureel extra geld voor de politie. "Om te voorkomen dat de effectiviteit van de politie verder onder druk komt te staan, is extra financiering noodzakelijk." De tekorten zijn ontstaan door onder meer hogere personeelskosten en doordat de politie meer taken heeft gekregen.

800 miljoen euro

Een werkgroep van de politie had eerder al geconcludeerd dat het tekort tot 800 miljoen euro zou oplopen, maar dat is nu teruggebracht naar 300 miljoen. De afzenders vrezen alsnog voor bezuinigingen die ten koste zouden gaan van 2500 voltijdsbanen. Dat noemen de briefschrijvers "onacceptabel" omdat de werkdruk nu al "extreem hoog" is. Ook zou het uitvoeren van politietaken zoals handhaving, opsporing en hulpverlening verder onder druk komen te staan.

Korpschef Janny Knol beloofde eerder dat de "operationele slagkracht" volgend jaar niet geraakt zal worden door bezuinigingen en is in gesprek met Van Weel. Eerder hadden gemeenten en het Openbaar Ministerie al geschokt gereageerd in een brief aan de demissionaire minister van Justitie.