Triodos Bank schrapt honderden banen

DRIEBERGEN (ANP) - Triodos Bank gaat de komende drie jaar 250 tot 270 banen schrappen om de kosten te drukken. Hiermee wil de bank de jaarlijkse kosten met 25 tot 30 miljoen euro verlagen tegen eind 2028.

Volgens de website van Triodos, die zich als duurzame bank profileert, werken er bijna 2000 mensen bij het bedrijf. De bank zegt zich in te zetten om iedereen die door de reorganisatie wordt getroffen "zorgvuldig en verantwoord te ondersteunen".

Het geplaagde bankbedrijf maakte vorige maand bekend een afschrijving te moeten doen van 60 miljoen euro op leningen die gerelateerd zijn aan de Duitse glasvezelmarkt. Volgens Triodos kwam dit door de verslechtering van die markt en zou de afschrijving een aanzienlijke impact hebben op de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Vorig jaar zag het bedrijf zijn beurswaarde flink dalen.