Rijkswaterstaat strooide al 2,5 keer zoveel zout als vorig jaar

door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 8:49
DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat heeft sinds 1 oktober 2025 al ruim 105 miljoen kilo zout op de wegen gestrooid. Vorig jaar stond de teller rond 8 januari op zo'n 40 miljoen kilo. Van die 105 miljoen kilo is 75 miljoen kilo sinds 1 januari 2026 uitgestrooid. Dat heeft Rijkswaterstaat becijferd. Oorzaak: uiteraard het winterweer.
De dienst heeft sinds woensdag 19.00 uur ruim 2,3 miljoen kilo zout gestrooid. De strooiwagens hebben sindsdien bijna 24.000 kilometer gereden. Het totale aantal gestrooide kilo's zout sinds 1 oktober 2025 komt daarmee op ruim 105 miljoen. En het gereden aantal kilometers sindsdien op bijna 1,3 miljoen.
Het strooiseizoen voor Rijkswaterstaat loopt van 1 oktober tot 1 mei. Daarna wordt gekeken hoeveel zout er weer voor het nieuwe winterseizoen moet worden opgeslagen.
