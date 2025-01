Trump: beleid rond importheffingen wordt niet afgezwakt

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Aankomend Amerikaans president Donald Trump ontkent berichtgeving van The Washington Post waarin stond dat hij invoerheffingen voor alle landen zou overwegen, maar alleen voor cruciale importen. Het verhaal, "dat niet klopt, beweert ten onrechte dat mijn tariefbeleid zal worden afgezwakt. Dat is onjuist", zei de toekomstige president van de Verenigde Staten op zijn socialemediaplatform Truth Social.

Medewerkers van Trump lijken zijn plannen voor "universele" invoerheffingen af te zwakken, schreef de Amerikaanse krant eerder. Trump heeft als presidentskandidaat gepleit voor heffingen van 10 tot 20 procent op alles wat in de Verenigde Staten wordt ingevoerd. Maar volgens The Washington Post zou achter de schermen gepraat worden over heffingen die alleen gelden voor sectoren die cruciaal worden geacht voor de nationale of economische veiligheid.