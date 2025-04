Volgens Gerard Spong lokken vrouwen verkrachting uit

Een opvallende advertentie prijkt donderdag in het AD. De opstellers steken, met een tekst gericht aan advocaat Gerard Spong, slachtoffers van seksueel geweld een hart onder de riem. Spong vindt dat verkrachting ook aan vrouwen zelf ligt.

Aanleiding voor de advertentie zijn enkele uitspraken van Spong in de documentaire Blauwe Ballen en andere verkrachtingsmythes van cineast Sunny Bergman. In de documentaire, die vorige week bij de VPRO op televisie was te zien, zegt Spong dat ‘een goed weerbare vrouw het aantal verkrachtingen drastisch zou doen afnemen’. Met andere woorden: wees iets flinker, dan gebeurt je weinig.

Er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor die bewering. In tegendeel: er zijn verkrachters die tegenstand juist fijn vinden.

Die uitspraken voelen bij slachtoffers van seksueel geweld als stomp in de maag, aldus Van der Sanden en medestander Peter Leusink, beiden verbonden aan de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). ,,Een onvoorstelbaar staaltje victim blaming, ofwel slachtoffers de schuld geven van wat hen overkomt”, stelt Van der Sanden. ,,Dit is zo kwetsend.”

Leusink spreekt van een ‘second rape’, omdat vrouwen de schuldsuggestie als nieuwe dreun ervaren na het trauma van de fysieke aanranding. Bovendien, volgens beide deskundigen klopt het niet dat meer weerbaarheid zou leiden tot minder slachtoffers: de meeste mensen die het overkomt, bevriest. ,,Juist vechten of verzet tonen kan gevaar opleveren.”