Tweedehands campers erg in trek, dit zijn de prijzen en verkoopcijfers

De tweedehands campermarkt is volop in beweging. Uit onderzoek onder particuliere camper verkopers blijkt dat bijna 50% hun camper verkoopt om direct een andere tweedehands camper te kopen. Tijdens de Nationale Campermarkt op 5 april in Biddinghuizen krijgen zij de kans om hun camper aan een nieuwe eigenaar over te dragen. Op dit evenement, georganiseerd door NKC en Tweedehandscamper.nl, worden momenteel ruim 250 tweedehands campers aangeboden.

Camper als waardevast bezit

Campers staan bekend om hun waardebehoud. De gemiddelde aanschafprijs van een tweedehands camper bedraagt Euro 55.000, terwijl de verkoopprijs tijdens de Nationale Campermarkt gemiddeld rond de Euro 45.000 ligt. Op de Nationale Campermarkt varieert het aanbod van een instapmodel van Euro 11.500 tot de duurste camper van Euro 157.500.

Verkoopverwachting hoog

Bijna 60% van de verkopers verwacht de camper direct op de Nationale Campermarkt te verkopen. In 2024 vond 25% van de campers een nieuwe eigenaar tijdens het evenement.

Veranderende reisvoorkeuren beïnvloeden verkoop

Voor 18% van de verkopers is een veranderende reisbehoefte de reden om hun camper te verkopen. Zij kiezen vaker voor reizen met de trein, auto of het vliegtuig. Daarnaast verkoopt bijna 11% hun camper omdat deze te weinig wordt gebruikt.

Vrijheid als grootste drijfveer

Camperaars waarderen hun manier van reizen met een 8,64. Populaire bestemmingen zijn Frankrijk (28,9%), Duitsland (15%) en Italië (13%). Scandinavië wint aan populariteit.