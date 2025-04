Zorgpremie met 200 euro omhoog door kabinetsplannen

De zorgpremie gaat in 2027 met 199 euro per persoon per jaar omhoog door de plannen om het eigen risico meer dan te halveren. Het kabinet voorspelt deze stijging naar aanleiding van het wetsvoorstel van zorgminister Fleur Agema (PVV) dat die verlaging moet vastleggen. Het plan wordt binnenkort in de ministerraad besproken, vertellen Haagse bronnen aan De Telegraaf.

In de zorg wordt in aanloop naar 2027 al rekening gehouden met een toename van de zorgvraag, hogere kosten en een hogere premie. Nu de wet om het eigen risico te verlagen van 385 euro naar 165 euro in de maak is, wordt voor het eerst ook duidelijk wat de financiële gevolgen zijn.