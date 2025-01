Trump benadrukt forse importheffingen te willen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump heeft benadrukt dat hij van plan is forse importheffingen in te voeren voor tal van producten die de Verenigde Staten binnenkomen. De Amerikaanse president sprak eerdere mediaberichten tegen dat de nieuwe minister van Financiën, Scott Bessent, werkt aan een tarief van 2,5 procent dat vervolgens geleidelijk zal stijgen.

"Ik heb iets in gedachten, maar ik voer ze nog niet in. Het zal genoeg zijn om ons land te beschermen", zei Trump, die niet gelooft dat Bessent een mondiaal tarief van 2,5 procent wil. Trump benadrukte dat hij een "veel hoger" tarief wil.

Eerder deze week kondigde Trump ook importheffingen op chips, farmaceutische producten, staal, koper en aluminium aan. De Republikein wil het Amerikaanse handelstekort met andere landen wegwerken door bedrijven vooral in de VS te laten produceren. Naast de heffingen aan de grens moeten lagere belastingen op Amerikaanse bodem daarvoor zorgen.

In de eerste week na zijn aantreden was op de financiële markten nog enige opluchting omdat de Republikein milder leek over handelstarieven. Zijn recente opmerkingen ondermijnen die hoop op minder handelsconflicten.