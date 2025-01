Ook laatste hertesten MKZ negatief, nu alle maatregelen beëindigd

DEN HAAG (ANP) - Ook de laatste hertesten op mond-en-klauwzeer (MKZ) zijn negatief, meldt landbouwminister Femke Wiersma op X. Daarmee komt definitief een einde aan alle beperkingen vanwege de zeer besmettelijke ziekte. Die waren afgelopen vrijdag grotendeels al afgeschaald, maar twaalf bedrijven mochten nog geen kalveren vervoeren in afwachting van de uitslag van de hertesten.

De twaalf bedrijven die nog te maken hadden met een vervoersverbod, hadden eerder kalveren geïmporteerd uit de Duitse deelstaat Brandenburg. Eerder dit jaar werd de ziekte daar aangetroffen op een boerderij met waterbuffels. In Nederland was de angst groot dat de ziekte zich ook hier zou verspreiden. Toen dat in 2001 gebeurde, moesten honderdduizenden dieren worden geruimd.