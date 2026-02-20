ECONOMIE
Trump: besluit Hooggerechtshof 'zeer teleurstellend'

Economie
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 19:55
anp200226212 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump vindt het besluit van het Hooggerechtshof over het onwettig verklaren van een groot deel van zijn importheffingen "zeer teleurstellend". Dat zei Trump bij een persconferentie in het Witte Huis. Volgens hem is dat besluit "verschrikkelijk" en "niet-vaderlandslievend".
Het Hooggerechtshof verwierp met zes tegen drie stemmen de heffingen van Trump op buitenlandse goederen. Volgens het Hooggerechtshof heeft Trump zijn bevoegdheden overschreden door een noodwet toe te passen. De uitspraak gaat niet over alle heffingen die de president heeft ingevoerd. Een deel van zijn invoertarieven voerde hij namelijk in op basis van andere wetten.
Trump zei ook dat de rechters zijn beïnvloed door "buitenlandse belangen" en dat hij zich "diep schaamt" voor sommige rechters. Hij zei dat er "krachtige alternatieven" zijn voor de heffingen die nu zijn verworpen.
