Trump breidt lijst mogelijke opvolgers Powell uit, meldt WSJ

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 22:57
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het team van de Amerikaanse president Donald Trump wil meer kandidaten toevoegen aan de lijst van mogelijke opvolgers van de huidige voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell. Daarmee zouden er nu zo'n tien mensen op de lijst staan. Dit melden ambtenaren aan The Wall Street Journal (WSJ).
Voormalig president van de Fed in St. Louis, James Bullard, en Marc Sumerlin, die economisch adviseur was van oud-president George W. Bush, staan nu ook op de lijst, aldus WSJ. Voormalig Fed-bestuurder Kevin Warsh en directeur van de National Economic Council, Kevin Hassett, een belangrijke adviseur van Trump, zouden ook nog steeds in beeld zijn. Dat geldt ook voor Fed-bestuurder Christopher Waller.
Powells termijn loopt volgend jaar mei af. Trump wil hem het liefst vervangen door iemand die de rente wil verlagen. Warsh en Hassett hebben beiden gepleit voor het verlagen van de rentetarieven. Trump heeft meermaals gedreigd Powell te ontslaan om het niet verlagen van de rente.
