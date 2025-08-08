ECONOMIE
Nasdaq stijgt naar nieuwe recordstand om optimisme renteverlaging

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 22:19
anp080825170 1
NEW YORK (ANP) - Techgraadmeter Nasdaq heeft vrijdag een nieuwe recordslotstand bereikt op de aandelenbeurzen in New York. Ook andere beursindices zijn hoger gesloten. Beleggers speculeerden meer op een renteverlaging volgende maand door de Federal Reserve.
Donderdag heeft de Amerikaanse president Donald Trump Stephen Miran voorgedragen voor de vrijgekomen functie van nieuwe bestuurder bij de Amerikaanse centrale bank. Momenteel is Miran voorzitter van een raad die de Amerikaanse president adviseert over economisch beleid.
Techgraadmeter Nasdaq eindigde 1 procent hoger op 21.450,02 punten. De Dow-Jonesindex won 0,5 procent tot 44.175,61 punten. De brede S&P 500-index sloot 0,8 procent hoger op 6389,45 punten.
