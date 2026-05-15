Trump: China kan nog meer Boeing-vliegtuigen kopen

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 15:29
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei donderdag al dat China een bestelling van tweehonderd vliegtuigen bij Boeing doet. Mogelijk kan de order wel groeien tot 750 vliegtuigen, aldus Trump.
Trump zei tegen verslaggevers aan boord van de Air Force One ook dat China vliegtuigmotoren van het Amerikaanse GE Aerospace gaat kopen voor de vliegtuigen die bij Boeing worden gekocht. Het zou dan gaan om 400 tot 450 motoren van GE Aerospace, een belangrijke toeleverancier van Boeing. De topmannen van GE Aerospace en Boeing, Larry Culp en Kelly Ortberg, vergezelden Trump bij diens bezoek aan president Xi Jinping in Beijing.
De Chinese aankoop van tweehonderd vliegtuigen was overigens veel minder groot dan was verwacht door analisten op Wall Street. Het aandeel Boeing sloot donderdag met verlies.
