ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frontex ziet daling illegale grensoversteken naar EU

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 15:25
anp150526097 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese grensbewakingsdienst Frontex zag in de eerste vier maanden van dit jaar een forse afname van het aantal keren dat de grens naar de EU illegaal werd overgestoken. Er is een daling te zien van 40 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
Bij het aantal mensen dat via de West-Afrikaanse route naar de EU komt, zag Frontex het aantal gedetecteerde personen met 78 procent dalen. Dit komt volgens de grensbewakingsdienst onder meer door samenwerking tussen Mauritanië, Senegal, Gambia en Spanje.
Volgens Frontex blijft het aantal mensen dat zonder identiteitsbewijs of de juiste papieren de EU binnenkomt dalen, maar "de menselijke tol blijft verwoestend". Dit jaar zijn tot nu toe meer dan 1200 mensen overleden in de Middellandse Zee.
Hulporganisatie Save the Children was twee weken geleden kritisch op Frontex. Volgens de hulporganisatie is het aantal vluchtelingen waarschijnlijk niet gedaald, maar leiden de strengere grenscontroles tot gevaarlijkere onbekende routes.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

generated-image (2)

New York Times: 35 gezondheidstips waar experts bij zweren

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

189295584_m

Reizen in oorlogstijd: nu het Midden-Oosten en Afrika onveilig ziijn én vliegen duurder wordt

Loading