Frontex ziet daling illegale grensoversteken naar EU

BRUSSEL (ANP) - De Europese grensbewakingsdienst Frontex zag in de eerste vier maanden van dit jaar een forse afname van het aantal keren dat de grens naar de EU illegaal werd overgestoken. Er is een daling te zien van 40 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Bij het aantal mensen dat via de West-Afrikaanse route naar de EU komt, zag Frontex het aantal gedetecteerde personen met 78 procent dalen. Dit komt volgens de grensbewakingsdienst onder meer door samenwerking tussen Mauritanië, Senegal, Gambia en Spanje.

Volgens Frontex blijft het aantal mensen dat zonder identiteitsbewijs of de juiste papieren de EU binnenkomt dalen, maar "de menselijke tol blijft verwoestend". Dit jaar zijn tot nu toe meer dan 1200 mensen overleden in de Middellandse Zee.

Hulporganisatie Save the Children was twee weken geleden kritisch op Frontex. Volgens de hulporganisatie is het aantal vluchtelingen waarschijnlijk niet gedaald, maar leiden de strengere grenscontroles tot gevaarlijkere onbekende routes.