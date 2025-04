Trump: China manipuleert valuta om tarieven VS te compenseren

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft China ervan beschuldigd zijn valuta te manipuleren om de impact van Amerikaanse tarieven te compenseren. "Je moet het ze nageven. Ze manipuleren vandaag hun valuta als compensatie voor de tarieven," zei Trump tijdens een evenement van de Republikeinse Partij. Ook zei hij te verwachten dat China "op enig moment een deal zal sluiten".

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn extra Amerikaanse importheffingen voor China ingegaan, waarmee Trump eerder al had gedreigd. De tarieven van de Verenigde Staten op veel Chinese goederen komen daarmee in totaal uit op 104 procent.