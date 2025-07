Pogacar wint vierde etappe, Van der Poel behoudt gele trui

ROUEN (ANP) - De Sloveen Tadej Pogacar heeft de vierde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit van Amiens naar Rouen over 174 kilometer. In de finale lagen enkele hellingen. De drievoudige Tourwinnaar van UAE Team Emirates won de sprint van een select groepje voor Mathieu van der Poel en de Deen Jonas Vingegaard.

Van der Poel behield nog net de gele trui. In tijd staat Pogacar nu gelijk met de Nederlander van Alpecin-Deceuninck.

Woensdag is de eerste individuele tijdrit in deze Tour. Het gaat over een 33 kilometer lang vlak parcours in en rond Caen. Later volgt nog een klimtijdrit.