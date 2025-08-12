ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump draait bij over topman Intel na eerdere eis tot aftreden

Economie
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 10:23
anp120825069 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - President Donald Trump heeft zijn oordeel over topman Lip-Bu Tan van het Amerikaanse chipconcern Intel bijgesteld. Trump eiste vorige week nog het onmiddellijke vertrek van Tan vanwege zijn banden met Chinese bedrijven. Na een ontmoeting met Tan op maandag schreef Trump op zijn berichtenplatform Truth Social: "De ontmoeting was zeer interessant. Zijn succes en opkomst zijn een geweldig verhaal."
Afgelopen donderdag betichtte Trump de Intel-topman van belangenverstrengeling, zonder dat direct verder toe te lichten. Volgens Trump moest Tan "direct aftreden". "Er is geen andere oplossing", schreef hij op Truth Social.
Trumps eis volgde op berichten dat een Republikeinse senator Intel vragen had gestuurd over Tans banden met China en over een strafzaak tegen Cadence Design. Dat bedrijf bekende in juli schuld aan het schenden van Amerikaanse exportrestricties door de verkoop van software en hardware aan een Chinese militaire universiteit. Tan gaf lange tijd leiding aan Cadence Design.
Vorig artikel

Dit is de makkelijkste manier om kalkaanslag in je badkamer te verwijderen

Volgend artikel

Britse meteoroloog, die in 1959 verdween, is teruggevonden in smeltende gletsjer op Antarctica

POPULAIR NIEUWS

anp110825117 1

Rechter: alleen Epstein en Maxwell hadden seks met minderjarigen

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

5a6c0e520f55b34be92b0ed0cc0c1201

Medegevangene: Ghislain zegt 'dirt' te hebben over Trump

shutterstock_1523322002

Spijt van een relatie: de helft van de vrouwen heeft het (en wat je ermee kunt)

ANP-531881901

Hoe moderne cannabis het risico op psychose enorm vergroot

ANP-473681785

Zwemmerseczeem? Zo kom je ervanaf zonder doktersbezoek