Trump draait bij over topman Intel na eerdere eis tot aftreden

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - President Donald Trump heeft zijn oordeel over topman Lip-Bu Tan van het Amerikaanse chipconcern Intel bijgesteld. Trump eiste vorige week nog het onmiddellijke vertrek van Tan vanwege zijn banden met Chinese bedrijven. Na een ontmoeting met Tan op maandag schreef Trump op zijn berichtenplatform Truth Social: "De ontmoeting was zeer interessant. Zijn succes en opkomst zijn een geweldig verhaal."

Afgelopen donderdag betichtte Trump de Intel-topman van belangenverstrengeling, zonder dat direct verder toe te lichten. Volgens Trump moest Tan "direct aftreden". "Er is geen andere oplossing", schreef hij op Truth Social.

Trumps eis volgde op berichten dat een Republikeinse senator Intel vragen had gestuurd over Tans banden met China en over een strafzaak tegen Cadence Design. Dat bedrijf bekende in juli schuld aan het schenden van Amerikaanse exportrestricties door de verkoop van software en hardware aan een Chinese militaire universiteit. Tan gaf lange tijd leiding aan Cadence Design.