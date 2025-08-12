ECONOMIE
Britse meteoroloog, die in 1959 verdween, is teruggevonden in smeltende gletsjer op Antarctica

Klimaat, natuur en milieu
door Jeannette Kras
dinsdag, 12 augustus 2025 om 10:30
ANP-489260071
Het lichaam van de Britse meteoroloog Dennis ‘Tink’ Bell, die in 1959 omkwam tijdens een expeditie op Antarctica, is meer dan zes decennia later teruggevonden. Dat maakte de British Antarctic Survey (BAS) maandag bekend.
Bell was pas 25 jaar oud toen hij op 26 juli 1959 in een gletsjer viel op King George Island en in een diepe spleet verdween. Hij werkte op dat moment voor de Falkland Islands Dependencies Survey – de voorloper van de BAS – en verbleef twee jaar op het kleine Britse onderzoeksstation op het eiland, zo’n 120 kilometer voor de kust van Antarctica.
De jonge onderzoeker en drie collega’s waren bezig een gletsjer te beklimmen en in kaart te brengen toen het noodlot toesloeg. Zijn lichaam werd destijds nooit gevonden.

Smeltende ijsmassa’s

Door het terugtrekken van het ijs zijn zijn stoffelijke resten op 19 januari ontdekt door een team van het Poolse Henryk Arctowski Antarctic Station. Naast botfragmenten werden meer dan 200 persoonlijke spullen gevonden, zoals radioapparatuur, een zaklamp, skistokken, een gegraveerd horloge en een Zweeds mes.
De vondst werd per onderzoeksschip naar de Falklandeilanden gebracht en daarna naar Londen, waar DNA-onderzoek bevestigde dat het om Bell ging.

Een held voor zijn familie

“Dennis was de oudste van ons drieën en mijn held. Hij kon werkelijk alles,” vertelt zijn broer David Bell, die in Australië woont. “Na 66 jaar zijn we nog steeds geschokt en verbaasd over deze ontdekking.”
Volgens BAS-directeur Jane Francis is de vondst “de afsluiting van een decennialang mysterie” en herinnert het ons “aan de menselijke verhalen die verweven zijn met de geschiedenis van de Antarctische wetenschap.”
Bell was volgens haar “een van de vele moedige mannen en vrouwen die onder extreem zware omstandigheden bijdroegen aan de vroege wetenschap en verkenning van het continent.”
Bron: Science Alert

