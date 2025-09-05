ECONOMIE
Trump dreigt EU met handelsmaatregelen na miljardenboete Google

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 22:52
anp050925193 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd een onderzoek te starten dat kan leiden tot hogere importheffingen voor de Europese Unie. Daarmee reageerde hij op de boete van bijna 3 miljard euro die de Europese Commissie Google vrijdag oplegde.
"Dit komt bovenop de vele andere boetes en belastingen die zijn opgelegd aan Google en andere Amerikaanse techbedrijven in het bijzonder", zei Trump op Truth Social. "We kunnen dit niet laten gebeuren met briljante en ongekende Amerikaanse vindingrijkheid en als het toch gebeurt, zal ik gedwongen zijn een Sectie 301-procedure te starten om de oneerlijke boetes die worden opgelegd aan deze belastingbetalende Amerikaanse bedrijven ongeldig te verklaren." Een Sectie 301-onderzoek kan leiden tot hogere importheffingen. Hij gebruikte deze procedure eerder tegen Brazilië.
De Europese Commissie heeft de boete opgelegd omdat Google concurrentieregels rond onlineadvertenties zou hebben geschonden.
