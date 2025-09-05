ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tweevoudig olympisch kampioene Van Rouwendaal stopt met zwemmen

Sport
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 22:51
anp050925192 1
HILVERSUM (ANP) - Tweevoudig olympisch kampioene Sharon van Rouwendaal beëindigt haar carrière als openwaterzwemster. Dat heeft de 31-jarige zwemster bekendgemaakt in de talkshow RTL Tonight.
Van Rouwendaal won de olympische titel op de 10 kilometer open water bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Na het zilver bij de Spelen in Tokio in 2021, veroverde ze opnieuw de olympische titel bij de Spelen in Parijs vorig jaar. De in Soest opgegroeide zwemster is drievoudig wereldkampioene in het open water en geldt als de beste atlete ooit in deze discipline.
Vorig artikel

AI-bedrijf Anthropic treft miljardenschikking over auteursrechten

Volgend artikel

Trump dreigt EU met handelsmaatregelen na miljardenboete Google

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

ANP-522960271

Dit is hoe oud je hond écht is in mensenjaren; het is niet leeftijd keer 7

ANP-517699523

Twee groepen mensen kregen even veel calorieën aan bewerkt of onbewerkt voedsel, maar vielen ze ook even veel af?

ANP-521867925

Hoe ga je om met slecht nieuws? Drie tips van de Stoïcijnen