Tweevoudig olympisch kampioene Van Rouwendaal stopt met zwemmen

HILVERSUM (ANP) - Tweevoudig olympisch kampioene Sharon van Rouwendaal beëindigt haar carrière als openwaterzwemster. Dat heeft de 31-jarige zwemster bekendgemaakt in de talkshow RTL Tonight.

Van Rouwendaal won de olympische titel op de 10 kilometer open water bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Na het zilver bij de Spelen in Tokio in 2021, veroverde ze opnieuw de olympische titel bij de Spelen in Parijs vorig jaar. De in Soest opgegroeide zwemster is drievoudig wereldkampioene in het open water en geldt als de beste atlete ooit in deze discipline.