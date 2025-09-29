Trump dreigt met heffing van 100 procent op buitenlandse films

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd een importheffing van 100 procent op te leggen op films die buiten de Verenigde Staten worden gemaakt. In een bericht op Truth Social stelt hij dat de filmindustrie van de VS is "gestolen".

"Onze filmindustrie is gestolen door andere landen, net als het stelen van snoep van een baby", schrijft hij. Hierdoor wordt volgens hem vooral Californië hard geraakt, de staat waarin Hollywood ligt. "Om dit langdurige, eindeloze probleem op te lossen, zal ik daarom een tarief van 100 procent invoeren op alle films die buiten de Verenigde Staten worden gemaakt." Wanneer het tarief moet ingaan en wat er precies onder valt, meldt hij niet.

Ook dreigde Trump maandag met "aanzienlijke" importheffingen op meubelproducerende landen. Vorige week liet hij al weten heffingen van 50 procent op keukenkastjes en badkamermeubels in te stellen vanaf aanstaande woensdag en 30 procent op gestoffeerd meubilair.