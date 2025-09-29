ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump dreigt met heffing van 100 procent op buitenlandse films

Economie
door anp
maandag, 29 september 2025 om 16:06
anp290925107 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd een importheffing van 100 procent op te leggen op films die buiten de Verenigde Staten worden gemaakt. In een bericht op Truth Social stelt hij dat de filmindustrie van de VS is "gestolen".
"Onze filmindustrie is gestolen door andere landen, net als het stelen van snoep van een baby", schrijft hij. Hierdoor wordt volgens hem vooral Californië hard geraakt, de staat waarin Hollywood ligt. "Om dit langdurige, eindeloze probleem op te lossen, zal ik daarom een tarief van 100 procent invoeren op alle films die buiten de Verenigde Staten worden gemaakt." Wanneer het tarief moet ingaan en wat er precies onder valt, meldt hij niet.
Ook dreigde Trump maandag met "aanzienlijke" importheffingen op meubelproducerende landen. Vorige week liet hij al weten heffingen van 50 procent op keukenkastjes en badkamermeubels in te stellen vanaf aanstaande woensdag en 30 procent op gestoffeerd meubilair.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

anp280925101 1

Vance: VS overwegen Tomahawk-raketten voor Oekraïne

ANP-430264995 (2)

5 bestemmingen waar het nog heerlijk weer is in de herfstvakantie

ANP-537468819

Hoe verder voor Carla Bruni nu haar grote liefde naar de gevangenis moet?

Loading