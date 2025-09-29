Duizenden de straat op in Madagaskar, reisadvies aangescherpt

ANTANANARIVO (ANP/RTR) - In de hoofdstad van Madagaskar zijn duizenden inwoners de straat op gegaan uit protest tegen de gebrekkige water- en energievoorziening. De veelal jonge demonstranten roepen op tot het aftreden van de regering. De politie heeft traangas ingezet. In de stad geldt sinds enkele dagen een avondklok, nadat protesten op donderdag waren uitgelopen op rellen.

Demonstranten, die zich lieten inspireren door de recente onlusten onder jongeren in Kenia en Nepal, verzamelden zich maandag bij de universiteit in de hoofdstad Antananarivo, waar ze het volkslied zongen en probeerden een mars door de stad in te zetten. In andere delen van de stad waren barricades opgebouwd, die door de politie werden verwijderd.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels zijn reisadvies voor Madagaskar aangescherpt.