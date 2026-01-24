ECONOMIE
Trump dreigt met heffing van 100 procent op Canadese producten

Economie
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 15:32
anp240126094 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt Canada met nieuwe importheffingen van 100 procent op alle goederen uit het land. Hij wil die belastingen invoeren als Canada een handelsdeal sluit met China, schrijft hij op zijn berichtendienst Truth Social.
Volgens Trump moet de Canadese premier Mark Carney niet denken dat hij van Canada "het afleverpunt" kan maken van producten die China naar de Verenigde Staten wil sturen. "Als Canada een deal sluit met China, wordt het direct geraakt door een heffing van 100 procent voor alle Canadese goederen en productie die de VS binnenkomen."
