ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wennemars derde op 1000 meter in Inzell achter ongenaakbare Stolz

Sport
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 15:50
anp240126097 1
INZELL (ANP) - Joep Wennemars is bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Inzell als derde geëindigd op de 1000 meter. De regerend wereldkampioen op de kilometer moest met 1.07,23 zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Jordan Stolz. Die won in een nieuw baanrecord van 1.06,83 en schreef na de klassementen op de 500 en 1500 meter het derde wereldbekerklassement op zijn naam.
Wennemars moest ook Damian Zurek uit Polen nog voor zich dulden. Die versloeg in de slotrit Jenning de Boo en werd tweede in 1.07,20. De Boo moest met 1.07,39 genoegen nemen met de vierde plaats.
De wereldbeker in Inzell is de laatste internationale wedstrijd voorafgaand aan de Olympische Spelen van Milaan. Die zijn van 6 tot en met 22 februari.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

ANP-546518521

Waarom de menselijke penis zo groot is (dat is geen toeval)

Sixty-and-Me_What-Adult-Children-Are-Saying-When-It-Comes-to-Estrangement-and-Why-Parents-Want-to-Know

Waarom steeds meer kinderen met hun ouders breken

Scherm­afbeelding 2026-01-24 om 08.10.00

Het bizondere gezichtsierraad van Maan zou minstens 25000 euro kosten

ANP-444089836

De menukaart die je rekening leegtrekt: waarom je nooit zomaar een QR-code vmoet scannen

download

Met W komt er een Europees alternatief voor X

Loading