Wennemars derde op 1000 meter in Inzell achter ongenaakbare Stolz

INZELL (ANP) - Joep Wennemars is bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Inzell als derde geëindigd op de 1000 meter. De regerend wereldkampioen op de kilometer moest met 1.07,23 zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Jordan Stolz. Die won in een nieuw baanrecord van 1.06,83 en schreef na de klassementen op de 500 en 1500 meter het derde wereldbekerklassement op zijn naam.

Wennemars moest ook Damian Zurek uit Polen nog voor zich dulden. Die versloeg in de slotrit Jenning de Boo en werd tweede in 1.07,20. De Boo moest met 1.07,39 genoegen nemen met de vierde plaats.

De wereldbeker in Inzell is de laatste internationale wedstrijd voorafgaand aan de Olympische Spelen van Milaan. Die zijn van 6 tot en met 22 februari.