Trump dreigt met heffingen op farmaceutische producten eind juli

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt eind deze maand importheffingen op te gaan leggen op farmaceutische producten van buiten de Verenigde Staten. Ook zei hij dat binnenkort mogelijk heffingen op halfgeleiders volgen.

"We beginnen waarschijnlijk eind deze maand met een laag tarief en geven de farmaceutische bedrijven een jaar of zo om op te bouwen. Daarna zullen we overgaan op een zeer hoog tarief", zei Trump tegen verslaggevers. Hij zei niet hoe hoog die heffingen kunnen worden. Mogelijk vallen ze samen met de hogere importheffingen die op 1 augustus dreigen in te gaan voor veel handelspartners van de VS.

Trump zei ook dat zijn tijdlijn voor het invoeren van heffingen op halfgeleiders "vergelijkbaar" was met die op farmaceutische producten. Hij wil er met de maatregelen voor zorgen dat bedrijven meer in de VS gaan produceren.