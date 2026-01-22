Trump dreigt terug te slaan als Europa bezittingen VS verkoopt

DAVOS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Er zullen "grote represailles" volgen als Europese landen Amerikaanse bezittingen, zoals aandelen en obligaties, verkopen. Daarmee dreigde de Amerikaanse president Donald Trump in een interview met Fox Business.

Een Groenlands pensioenfonds en een Deens pensioenfonds lieten deze week weten te overwegen hun beleggingen in Amerikaanse aandelen te verkopen. Topman Søren Schock Petersen van het Groenlandse SISA pension noemde het een symbolisch standpunt tegen de aanhoudende wens van Trump om het Arctische eiland in te lijven.

"Wij hebben alle troeven in handen", zei Trump in het interview in Davos met de Amerikaanse nieuwszender.