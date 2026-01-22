ECONOMIE
Slachtoffer explosie Nieuwkuijk laat verdachten letselfoto's zien

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 14:42
anp220126130 1
DEN BOSCH (ANP) - De vrouw die haar rechterbeen is verloren door een zware explosie in haar woning in het Brabantse Nieuwkuijk heeft in de rechtbank in Den Bosch de drie verdachten geconfronteerd met foto's van het letsel dat ze in november 2024 opliep.
"Ik wil dat jullie zien hoe de hulpverleners mij hebben aangetroffen", zei ze. "Kijk maar eens wat jullie mij hebben aangedaan", begon de vrouw haar indringende slachtofferverklaring. "Een van de foto's laat het moment zien dat ze mij vertelden dat ik zeer ernstig gewond was en dat ze niet konden zeggen of ik het zou overleven. Met dit moment word ik nog dagelijks geconfronteerd."
De vrouw kwam 's nachts naar beneden toen de hond blafte en ze een sissend geluid bij de voordeur hoorde. Ze dankte haar man en kinderen voor hun directe handelen. "Anders was ik er niet meer geweest. Ze hebben met broeksriemen mijn benen afgebonden. Moet je je voorstellen dat je kinderen hun moeder zo reddeloos moeten zien. Mijn man zag groen van wat hij zag. De artsen vonden me vergelijkbaar met een oorlogsslachtoffer."
Ernstig gewond linkerbeen
De vrouw raakte bij de aanslag ook ernstig gewond aan haar linkerbeen. "Het goede been is wrang genoeg het geamputeerde been. Haar linkerbeen geeft de meeste last", zei haar advocaat in de rechtbank. Artsen in het ziekenhuis maakten zich grote zorgen, vertelde het slachtoffer aan de rechters. "Ik heb meerdere malen gezegd: 'Haal dat been er ook maar af'", zei de vrouw. Ze heeft nog veel last van herbelevingen. "Op mijn netvlies staan nog steeds de beelden van die vreselijke nacht."
Tegen de drie verdachten zei ze: "Ons leven staat door die aanslag al ruim een jaar stil. Zo abrupt veranderde alles. Alles draait nu om de gevolgen van jullie verschrikkelijke daad!" Excuses accepteert ze niet. "Daar is de daad waar jullie ons mee geraakt hebben te groot voor."
